Leao parte dalla panchina con il Portogallo, inaspettato alla Rai: cosa ha detto Marchisio!

È cominciata con una vittoria l’avvenutura al Mondiale del Portogallo di Cristiano Ronaldo, grazie proprio alle reti dell’ex Juventus su rigore, di Joao Felix e del rossonero Rafael Leao, partito dalla panchina.

Sono bastati tre minuti all’attaccante del Milan, subentrato a Ruben Neves, per mettere anche la sua firma sul successo della nazionale di questa sera.

Prima di oggi, infatti, Leao non era ancora andato in gol con la maglia del Portogallo, ma subito dopo l’ingresso in campo ha dimostrato di poter essere un’arma in più per il ct Santos.

Leao Portogallo Mondiale

Marchisio incensa Leao: “Può spezzare le partite difficili”

Subito dopo il match tra la nazionale portoghese e il Ghana, intervenuto negli studi Rai, l’ex centrocampista Claudio Marchisio ha commentato la prestazione dell’attaccante rossonero, riservando parole al miele per lui: “Credo che il Portogallo abbia fatto un po’ di fatica, per questo mi auguro che Leao possa trovare più spazio“.

“Lui può spezzare queste partite difficili, è un giocatore che fa la differenza” ha anche aggiunto.

Gabriella Ricci