De Laurentiis sbotta in Lega durante l’assemblea: l’Inter e la Juve abbandonano

Negli uffici della Lega Serie A il clima non è sicuramente dei migliori. Sono state ore molto calde. Oggi avrebbe dovuto aver luogo un’assemblea per trattare diversi temi caldi, come ad esempio l’elezione del consigliere di Lega. Il clima ha cominciato a scaldarsi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha reso noto il suo dissenso nei confronti del sistema della Serie A, condannando le mosse di Claudio Lotito e dei suoi collaboratori. Il presidente dei partenopei non è soddisfatto della divisione del potere e vorrebbe un consiglio più grande con 8-9 club presenti rispetto agli attuali quattro.

De Laurentiis Napoli

Il clima ha cominciato a scaldarsi e ADL ha prontamente lasciato la riunione, seguito successivamente dai patron di altre società, tra cui l’Inter rappresentata da Beppe Marotta che si trovava d’accordo con quanto detto dal presidente degli azzurri.

Le 12 società rimaste al tavolo hanno continuato la riunione e come consigliere della Lega secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe in vantaggio Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli. Le serviranno undici voti per essere eletta.