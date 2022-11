Lista Champions, Pioli cambia tutto: la rivoluzione

In mattinata sono arrivate le prime indiscrezioni riguardanti la lista Champions scelta da Stefano Pioli per la fase ad eliminazione della Champions League. Ad inizio stagione quella scelta dal tecnico per la fase a gironi aveva destato molto scalpore per le decisioni prese.

Infatti il mister ha potuto inserire solo 23 giocatori all’interno della lista, aggiungendo a questi ultimi i giovani che non hanno restrizioni di numero.

Milan lista champions

Lista Champions – Gli esclusi ad inizio stagione

Stefano Pioli si è così ritrovato a dover lasciare dalla lista Champions ben sei giocatori:

Mike Maignan (a causa di un infortunio);

(a causa di un infortunio); Thiaw ;

; Bakayoko ;

; Vranckx ;

; Adli ;

; Ibrahimovic.

Lista Champions – I cambiamenti nel 2023

Come annunciato quest’oggi da Tuttosport Stefano Pioli ritornerà su alcune scelte prese a settembre. In primis Tatarusanu uscirà dalla lista per fare di nuovo spazio a Mike Maignan.

Usciranno dalla lista anche Florenzi, ancora lontano dal ritorno in campo, e Ballo-Touré, al centro di numerosi roumor di mercato. Pioli valuterà anche l’inserimento di Diaw e di Vranckx, che in campionato hanno dimostrato di poter meritare un posto all’interno della lista.

Da valutare anche Zlatan Ibrahimovic in base ai tempi di recupero dall’infortunio. Possibile escluso per far spazio all’attaccante premiato ai Globe Soccer Awards sembrerebbe essere Origi.

Inoltre bisogna sempre considerare il mercato invernale dove presumibilmente arriveranno almeno 1/2 giocatori che il mister potrebbe inserire nella lista finale.

Giacomo Pio Impastato