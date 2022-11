Sei qui: Home » Copertina » Maignan non convocato dalla Francia: la reazione del portiere del Milan!

Mike Maignan non è stato convocato dalla Nazionale Francese per il torneo di calcio più importante di tutti: la Coppa del Mondo.

Maignan, il motivo dell’esclusione

Il portiere del Milan, grande rivelazione degli ultimi anni, ci ha provato in tutti i modi, ma non parteciperà al Mondiale in Qatar. A 27 anni, il francese si è visto negare questa possibilità.

Il motivo? Per Didier Deschamps non avrebbe potuto aiutare la squadra a causa dell’infortunio che lo costringe ai box dallo scorso 23 settembre.

Infortunio Maignan Mondiale

La reazione di Maignan

Secondo RMC Sport, la reazione del portiere, ovviamente, non è stata delle migliori. L’ex Lille, che negli ultimi giorni ha intensificato gli sforzi con l’obiettivo di giocarsi le sue possibilità in Qatar, avrebbe “accusato il colpo”.

Il CT dei francesi ha preferito convocare Lloris, Areola e Mandanda, lasciando a casa l’estremo difensore del Milan, che non avrebbe potuto dare il 100% per la causa della propria Nazionale.

Sicuramente Maignan non si lascerà abbattere da questa notizia, ma lavorerà sodo per riconquistarsi un posto in Nazionale, una volta recuperato completamente dall’infortunio.