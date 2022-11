Milan, due rossoneri anticipano gli allenamenti: oggi erano a Milanello

Il campionato è fermo da ormai due settimane, per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, diversi sono i rossoneri impegnati con le proprie nazionali, quelli che invece, non sono impegnati si ritroveranno a Milanello per l’allenamento.

Il rientro del gruppo è fissato per venerdì 2 dicembre, ma secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, due sono i giocatori che hanno ripreso ad allenarsi qualche giorno prima degli altri.

Milan, Maignan e Saelemaekers anticipano l’allenamento

Si tratta di Mike Maignan e Alexis Saelemaekers. I due hanno ripreso ad allenarsi a Milanello un pò prima rispetto al resto del gruppo, dato che entrambi sono reduci da diverse settimane di sosta, con la maglia rossonera, a causa di due infortuni.

Motivo per il quale, è stato deciso di far svolgere, ad entrambi, un lavoro personalizzato in modo da essere a totale disposizione di Stefano Pioli, e farsi trovare pronti per svolgere la preparazione di dicembre e soprattutto in vista del primo il match dopo la sosta, in programma il 4 gennaio contro la Salernitana.

