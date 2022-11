Sei qui: Home » News » Maldini Jr: “Ho un cognome pesante, se sono raccomandato non me sono mai accorto”

Quella di domani sera sarà la partita del ritorno di Daniel Maldini a San Siro. Il giovane attaccante, figlio di Paolo, tornerà a “casa” dopo essere stato ceduto in prestito allo Spezia nella scorsa sessione di mercato.

Con il forfait per infortunio di Gyasi, inoltre, potrebbe arrivare anche un’importante chance da titolare per Maldini in attacco al fianco di Nzola.

Maldini Milan Spezia

Daniel Maldini: “Mi sento più grande”

Lo stesso Maldini, proprio in occasione dello scontro di domani tra Milan e Spezia, è stato intervistato da SportWeek.

Il classe 2001, che finora ha totalizzato soltanto 3 partite da subentrato (per un totale di 75 minuti) ha parlato proprio del suo trasferimento e del suo percorso di maturazione dopo aver lasciato la squadra in cui è cresciuto.

Questo un estratto dell’intervista che uscirà domani nella sua versione integrale:

“Uscire di casa mi ha responsabilizzato: mi sento più grande. Ho un cognome pesante, ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato, non me ne sono mai accorto“.