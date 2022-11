Maldini incorona Theo: “Può superarmi. Ha rivoluzionato il ruolo del terzino”

Theo Hernandez è ormai diventato il leader di questo Milan. Il terzino francese ha conquistato tutto il popolo rossonero grazie alle sue performance di altissimo livello in questi anni e adesso per Stefano Pioli è diventato praticamente insostituibile.

Anche Paolo Maldini non ha dubbi sulle qualità di Theo. In una recente intervista ai microfoni di MilanTV, Maldini ha dichiarato che il francese ha rivoluzionato in tutti i sensi il ruolo del terzino, ma non solo. Per scoprirne di più al riguardo, vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate.

Maldini Milan Theo Hernandez

Le parole di Maldini

“Se Theo gioca un terzo delle mie partite nel Milan, mi batte: questo è chiarissimo; io non sono mai stato un bomber. Se mi dovesse superare ne sarei contento, perché godrei di questi gol. Theo è un terzino molto particolare: è un terzino assolutamente, ma quello che fa lui non lo fa nessun altro, soprattutto per la sua capacità di finalizzazione, di assist e di venire dentro il campo. Lui ha un po’ rivisto l’idea moderna del terzino. Soprattutto il primo anno sembrava aspettasse il 70esimo per fare queste volate che hanno qualcosa di incredibile, soprattutto se si pensa che la finalizzazione o l’assist vengono dopo 70 metri di corsa con la palla al piede”.

Nicola Morisco