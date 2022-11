Protagonista in Marocco-Croazia, interessa al Milan: l’obiettivo

Stamattina alle 11:00 si è giocata Marocco-Croazia valevole per la prima giornata del gruppo F. Tra i protagonisti della partita terminata 0 a 0 sicuramente Hakim Ziyech. Il giocatore ormai trova poco spazio all’interno della rosa del Chelsea e potrebbe rientrare nei piani di mercato del Milan.

Inoltre di oggi è anche l’indiscrezione che lo vedrebbe lontano dal club londinese.

Protagonista in Marocco-Croazia – Interessa al Milan

Infatti, come riportato da Nicolò Schira su Twitter il giocatore marocchino non è all’interno dei piani di Graham Potter ed è pronto a lasciare il Chelsea già nel mercato invernale.

Interessa Milan obiettivo

Il Milan dopo aver dimostrato il proprio interesse già in estate, per poi virare su Charles De Ketelaere, monitora la situazione per magari tentare il colpo già in questa sessione invernale di calciomercato.

Protagonista in Marocco-Croazia – Le parole del giornalista

Presente negli studi RAI Sebino Nela ha così commentato Hakim Ziyech:

“È un talento naturale, vediamo se si aprirà la possibilità di vederlo in Italia, ha qualità straordinarie che possono far comodo a molte“.

Giacomo Pio Impastato