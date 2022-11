Martinez, CT Belgio a sorpresa: “De Ketelaere è partito meglio del previsto al Milan”

Come riferito da Het Nieuwsblad, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, ha parlato della convocazione di Charles De Ketelaere. Nonostante un avvio di stagione con molte difficoltà da parte dell’ex Brugge, il ct ha sorpreso tutti con parole di apprezzamento nei suoi confronti.

Foto: Getty – De Ketelaere Milan

Il ct del Belgio esalta De Ketelaere al Milan

“Non è stato difficile per me portare con me Mertens e De Ketelaere. Mertens porta molta esperienza. Lavoriamo insieme da molto tempo. È anche qualcuno che incoraggia gli altri. È nel suo nuovo club da sei mesi e ha già giocato più degli ultimi due anni al Napoli. De Ketelaere è partito meglio del previsto al Milan. Ora deve lottare per il suo posto, ma ne trarrà vantaggio per vivere la sua prima Coppa del Mondo. Questo gli farà bene. Il modo in cui può giocare tra le linee ci aiuterà”.

In realtà il trequartista belga su cui le aspettative erano molto alte ad inizio stagione dopo il lungo inseguimento da parte di Maldini e Massara, finito con l’acquisto per una cifra che va oltre i 35 milioni.

Se inizialmente Pioli lo aveva schierato più volte dal 1′, quest’ultimo ha poi deciso di farlo scendere nelle gerarchie della squadra, anche grazie alle buone prestazioni messe in campo da Brahim Diaz. L’ultima chance di mettersi in mostra prima dei Mondiali in Qatar sarà la gara di San Siro contro la Fiorentina, in cui Charles spera di trovare più spazio di quello avuto negli ultimi incontri.