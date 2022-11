Futuro Lazetic, il Milan ha deciso: le ultime

Con il Mondiale in corso, il Milan pensa al rientro a lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo.

Nel frattempo la dirigenza rossonera studia qualche mossa di mercato, anche se mister Pioli spera di recuperare a pieno regime i lungodegenti alla ripresa del campionato.

Il mister, però, potrebbe avere a disposizione un giocatore rigenerato negli ultimi tempi, ossia, Marko Lazetic.

Il giovane attaccante, arrivato come grande talentino a Milano, ha trovato qualche difficoltà, ma adesso sta crescendo notevolemente.

Alla doppietta alla Macedonia ha aggiunto il gol di ieri alla Norvegia Under 19, altra gara di qualificazione agli europei di categoria.

In rossonero ha firmato due gol in Youth Legaue e la tripletta ai giovani dell’Atalanta. Adesso il Milan punta seriamente su di lui.

Lazetic resta, niente cessione a gennaio

Lazetic, Milan

Il Milan ha deciso, Marko Lazetic non verrà ceduto in prestito a gennaio e continuerà il suo percorso di crescita con i rossoneri.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore piace molto a Pioli e la società avrebbe deciso di tenerselo stretto.

Portarlo in pianta stabile con la prima squadra è più che un’idea, visto che il giocatore sembra essere davvero promettente.

Il Milan ha un gioiellino in casa e vuole farlo crescere facendogli respirare l’aria di Milanello.