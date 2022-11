Milan ai Mondiali con Francia-Danimarca: la scelta su Giroud, Theo e Kjaer

Stanno per scendere in campo Francia e Danimarca, squadre che si affronteranno nel girone D. Le nazionale di Deschamps arriva da una larga vittoria per 4-1 contro l’Australia mentre i danesi di Kasper Hjulmand si sono dovuti accontentare di un pareggio nel loro primo incontro in questi Mondiali contro la Tunisia per 0-0.

Un match che attirerà l’attenzione di moltissimi tifosi rossoneri in quanto nelle due rose sono presenti tre importantissimi giocatori del Milan: Oliver Giroud, Theo Hernandez e Simon Kjaer.

Sono uscite pochi minuti fa le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 17:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Deschamps.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Nelsson, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Cornelius. Allenatore: Hjulmand.

Kjaer

Dunque non partirà dal 1′ Simon Kjaer, al contrario di Theo Hernandez e Giroud che saranno subito del gioco. I due francese, prima del Mondiale, non erano certi della loro titolarità, ma dopo gli infortuni di Lucas Hernandez (fratello di Theo, ndr) e quello di Benzema, potranno giocarsi spesso le loro carte dall’inizio e disputando grandi match come fatto contro l’Australia.