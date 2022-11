Calciomercato Milan, Asensio criptico sul futuro: “Non dipende solo da me!”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, Marco Asensio ha commentato le voci sul suo futuro che lo vedono lontano da Madrid.

Asensio Milan Futuro

ASENSIO-MILAN: LE DICHIARAZIONI SUL FUTURO

“Sono molto felice di essere qui. È un obiettivo che ho da molto tempo ed è una gioia essere qui. Ho lavorato molto con il mio club. Luis Enrique mi ha dato l’opportunità, ne ho approfittato ed ora sono felice e desideroso di iniziare. Sono pronto ad assumermi le responsabilità che mi daranno. La squadra e i giocatori, anche se sono giovani, hanno fiducia in se stessi e vogliono dare il massimo. Ancelotti ha molta fiducia in me e sono grato di ciò. Il Barcellona? Quelle dichiarazioni sono state interpretate in molti modi, io ho solo detto che ero a mio agio al Real Madrid. Ed a proposito dei Blancos, si dice che sto cambiando idea sulla mia permanenza al Real Madrid. Ho sempre cercato di dare il massimo, il futuro si vedrà. Decide il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo, entrambi prenderemo una decisione. Cosa succede se voglio rinnovare? Spero che possa succedere, così sarò molto felice al Real Madrid per molti anni: fosse per me, rimarrei altri 10 anni con la camiseta blanca“.