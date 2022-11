Calciomercato Milan, in partenza a gennaio un centrocampista

Il Milan ha chiuso il 2022 al secondo posto in classifica grazie all’autogol all’ultimo minuto di Milenkovic. I rossoneri, nel corso della stagione, hanno avuto un po’ di problemi al livello di infortuni: il più importante quello di Mike Maignan. Il portiere francese ha dato tanta sicurezza da quando è arrivato a Milano e la sua assenza si è sentita. La buona notizia per i rossoneri, però, è che non andrà al Mondiale, quindi potrà recuperare al meglio.

Milan, Bakayoko verso la cessione

Fra quelli che però non hanno giocato neanche un minuto c’è Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista ex Chelsea non ha rescisso il contratto con i Blues in estate, dunque, è rimasto a Milano. Al momento, però, non ha mai giocato con i rossoneri e difficilmente troverà spazio nella seconda parte di stagione.

Per questo, come riporta calciomercato.com, i rossoneri vorrebbero trovargli una sistemazione nel mercato di gennaio. Anche perché Tonali, Bennacer e Pobega non si muoveranno. Inoltre, anche Adli ha giocato molto poco e in quella posizione può giocarci anche Rade Krunic.