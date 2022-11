La dirigenza rossonera è alla ricerca di rinforzi sulla mediana in vista del rientro dalla sosta per il Mondiale.

Con un Adli che non ha convinto a pieno ed i numerosi impegni ravvicinati che dovranno sostenere i ragazzi allenati da Stefano Pioli, Maldini e Massara hanno deciso di buttarsi a capofitto dentro il mercato.

Adli in partenza?

Milan, assalto ad Aouar nel mercato invernale

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe fortemente interessato all’acquisto di Aouar, centrocampista in forza al Lione.

Il giocatore andrà in scadenza a giugno 2023 e, le possibilità che rinnovi con la squadra francese sono minime. Il ventiquattrenne è alla ricerca di una nuova sfida ed il palcoscenico di San Siro potrebbe fare al caso suo.

Il piano

Il Milan ci ha insegnato negli ultimi anni che è una delle società migliori in Europa a sfruttare le occasioni di mercato e, quella rappresentata da Aouar in scadenza, è una trattativa da non farsi sfuggire. Maldini e Massara sarebbero intenzionati a chiudere l’operazione già a gennaio per una cifra vicina agli otto milioni di euro.

Probabile la cessione in prestito di Adli per sei mesi, da valutare ancora se in Italia o in un altro campionato.