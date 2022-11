Calciomercato Milan, contatti col Lione per Aouar: proposto uno scambio!

Continua la ricerca di Paolo Maldini e Ricky Massara per alcuni profili da consegnare a Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato e della seconda parte di stagione.

Oltre alla necessità di trovare un esterno destro che possa convincere a pieno tutto l’ambiente rossonero, una delle priorità del Milan resta il rinforzo a centrocampo.

Nelle occasioni in cui è mancato Bennacer, infatti, si è notata la mancanza di una luce in mezzo al campo che potesse dettare i tempi di gioco e fornire il giusto equilibrio tattico.

Pobega, Krunic e Adli non sembrano dare queste garanzie in termini di qualità personali, ragion per cui, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza starebbe pensando ad uno scambio per il mercato di gennaio.

AOUAR-MILAN: PROPOSTO SCAMBIO CON ADLI

L’obiettivo della società per il centrocampo resta Houssem Aouar del Lione: Maldini e Massara avrebbero in mente di offrire uno scambio alla pari con Yacine Adli al club francese.

Il fantasista rossonero non sta trovando lo spazio che sperava nelle gerarchie di mister Pioli e potrebbe decidere di cambiare aria per il suo futuro.