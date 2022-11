Sei qui: Home » Copertina » Dalla Spagna, pazza idea di mercato: il Milan guarda in Liga per il dopo Leao

In casa Milan la dirigenza è in fermento a causa della questione Leao. Il portoghese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Diavolo, che scadrà il 30 giugno 2024. L’intenzione di Maldini e Massara era quella di strappare il sì dell’attaccante prima del Mondiale, ma l’ipotesi è naufragata.

Nonostante ciò, l’ex capitano rossonero non ha perso le speranze di prolungamento per l’MVP della passata Serie A. Le trattative ricominceranno nel mese di dicembre, per capire le reali intenzioni del giocatore. Il Milan non vuole, in ogni caso, dilapidare il patrimonio economico che potrebbe ricavare dal lusitano.

Se dovesse arrivare la fumata nera, già a gennaio potrebbero aprirsi per Leao le porte al trasferimento. La richiesta del club milanese si avvicina ai 100 milioni di euro, una cifra non irraggiungibile per le big europee. La scorsa estate il Chelsea aveva mostrato interesse per l’ala rossonera, ma potrebbe non essere l’unica squadra a farsi avanti.

Clamorosa idea Joao Felix come sostituto

Joao Felix – Portugal

Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il Milan avrebbe puntato i fari su Joao Felix per sostituire Leao. L’attaccante sta trovando pochissimo spazio alla corte di Simeone e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano. I rossoneri potrebbero offrire un prestito oneroso di 15 milioni con diritto di riscatto da saldare, eventualmente, la prossima estate.

FEDERICO LUIGI DI MINGO