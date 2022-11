Sei qui: Home » Copertina » Non solo Okafor! Il Milan punta un altro giovane talento del Salisburgo

Il Milan è approdato per la prima volta dopo nove anni alla fase a eliminazione diretta della Champions League. I rossoneri hanno superato l’ultimo ostacolo Salisburgo con un rotondo 4-0 mercoledì scorso a San Siro.

Le strade tra la società milanese e quella austriaca potrebbero, però, incontrarsi nuovamente molto presto. Maldini e Massara stanno, infatti, lavorando su diversi profili in vista del prossimo mercato e le prestazioni dei gioielli del Salisburgo non sono passate inosservate.

La squadra appartenente al circuito Red Bull ha saputo proporre un gioco convincente e pericoloso per mezz’ora abbondante contro gli uomini di Pioli, mettendo in vetrina emergenti interessanti. La realtà Salisburgo è in continua crescita da anni, un progetto virtuoso sia dal punto di vista sportivo che economico.

Gli obiettivi di mercato

Sul taccuino dei dirigenti rossoneri si trova ormai da tempo il nome di Noah Okafor. L’attaccante elvetico sarebbe l’ideale sostituto di Leao, qualora si complicassero le trattative di rinnovo con il portoghese. Se l’ala dovesse lasciare Milano la prossima estate, il giocatore del Salisburgo sarebbe il designato perfetto per raccoglierne l’eredità.

Luka Sucic – Salisburgo

L’attenzione di Stefano Pioli è stata catturata anche dal centrocampista 20enne Luka Sucic. La sua polivalenza nella zona centrale del campo lo rende un profilo molto appetibile. Sa, infatti, muoversi come regista, mezzala e trequartista. Per età e prospettive rispecchia pienamente il progetto Milan, ambizioso di crescere e migliorare anno dopo anno.

FEDERICO LUIGI DI MINGO