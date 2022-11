Sei qui: Home » News » Asse caldo Milan-Chelsea, non solo Ziyech: un altro profilo stuzzica Maldini

La prima parte di stagione si è ormai conclusa e adesso in casa Milan si comincia a pensare già al futuro, o meglio alla ripresa che come ben sappiamo ci sarà a gennaio. All’inizio del 2023, però, ci sarà anche l’inizio del mercato e i rossoneri stanno studiando alcune mosse interessanti.

Maldini e Massara negli ultimi giorni hanno cominciato a muovere dei primi passi, sopratutto con il Chelsea. Da tempo il Milan è sulle tracce di Ziyech, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome sempre in forza ai Blues.

Chelsea Milan Loftus-Cheek

Non solo Ziyech, Milan anche su Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe messo nel mirino il centrocampista inglese classe 1996, Loftus-Cheek. Al momento, però, non ci sarebbe ancora nulla di concreto.

Discorso diverso, invece, per Hakim Ziyech. Il Milan, infatti, seguirà attentamente le sue prestazioni al Mondiale con il Marocco per capire se tentare o meno l’affondo decisivo con il Chelsea in occasione dell’inizio del mercato a gennaio.

Nicola Morisco