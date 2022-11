Milan da applausi: il meraviglioso gesto di quattro giocatori rossoneri

In vista del Natale, negli ultimi giorni prima della sosta per i Mondiali in Qatar, Olivier Giroud insieme ad Adli, Bennacer e Kalulu hanno fatto visita ai giovani pazienti del Centro Verga a Monza, consegnando loro anche alcuni piccoli regali.

Il tutto è stato documentato da un video pubblicato oggi dal Milan sui propri canali social. Questo il pensiero dei giocatori rossoneri dopo l’incontro con i ragazzi:

Giroud: «Volevo ringraziare il Milan per averci dato l’opportunità di venire qui a vedere i bambini oggi. Io sono venuto qui con i ragazzi che mi hanno detto subito sì. È un grande piacere. Loro sono molto sensibili a questo tipo di eventi. Siamo molto fieri di essere qui con voi e con i bambini»

Milan visita Centro Verga

Bennacer: «Siamo contenti di essere qui. Dobbiamo essere un po’ più attaccati a queste cose perché anche a noi fa bene»

Adli: «Siamo molto sensibili a queste cose, sono papà di due bambini. Poter dare felicità a questi bambini è importante per noi giocatori e per il club. Dobbiamo sempre dare una mano quando possiamo»

Kalulu: «È sempre un piacere per noi dare un po’ di gioia e fiducia e vedere un bambino felice».