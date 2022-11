Sei qui: Home » Copertina » Milan, rivelazione a sorpresa: “Donnarumma non è andato via per soldi”

Ieri sera a Dubai è andato in scena il famoso Globe Soccer Awards, a cui hanno preso parte diversi calciatori, allenatori, dirigenti e procuratori sportivi. Tra i tanti nomi conosciuti, è stata premiata l’agente Rafaela Pimenta, che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola dopo la sua morte.

La procuratrice ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di uno dei suoi più illustri clienti, vale a dire Gianluigi Donnarumma. La domanda si riferiva al famoso trasferimento a parametro zero del portiere azzurro dal Milan al PSG, avvenuto un anno e mezzo fa.

I tifosi rossoneri hanno presto dimenticato la classe dell’estremo difensore grazie alle grandi prestazioni del suo sostituto, Mike Maignan. Tuttavia, molti di loro hanno ancora il dente avvelenato verso il grande ex, che aveva giurato amore alla maglia prima di partire in direzione Parigi.

Le parole di Pimenta su Donnarumma

La procuratrice è tornata sul trasferimento, difendendo a spada tratta Donnarumma:

“Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti”.

