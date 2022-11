Milan, dopo Striscia la Notizia Ibrahimovic ancora in TV: succederà a Natale!

Il Milan ha trovato in Olivier Giroud il suo attaccante principe. Il francese sta vivendo una seconda giovinezza e ha confermato il suo ottimo stato di forma anche nella prima partita dei Mondiali con la sua Nazionale. L’allenatore Stefano Pioli spera, però, di recuperare un altra pedina importante dell’attacco in vista della seconda parte di stagione: Zlatan Ibrahimovic.

Il recupero dell’attaccante svedese procede spedito. La punta non ha nessuna intenzione di finire la sua carriera da infortunato e vuole assolutamente tornare in campo per lottare con i propri compagni. Un tempo di recupero ben definito non è stato ancora stabilito, anche perché lo staff medico vuole evitare ogni genere di ricaduta.

Nuovo ruolo televisivo per Ibra

Il numero 11 del Milan, nel frattempo, sta espandendo i propri orizzonti. Ibrahimovic, infatti, sta intraprendendo diverse attività al di fuori del mondo del calcio. La sua prima apparizione in TV risale al Festival di Saremo 2021, quando fu invitato dal presentatore Amadeus. Lunedì scorso, invece, lo svedese ha fatto la sua prima apparizione su Striscia la Notizia, il programma satirico in onda su Canale 5.

Zlatan Ibrahimovic – Milan – Striscia la Notizia

Secondo quanto riportato da Dagospia, il totem rossonero dovrebbe essere uno dei protagonisti del programma di Alberto Angela che andrà in onda su Rai Uno il 25 dicembre dal titolo “Stanotte a Milano”. Il noto presentatore si cimenterà nel racconto del capoluogo lombardo e farà tappa allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, dove ad accoglierlo troverà proprio Ibrahimovic.

FEDERICO LUIGI DI MINGO