Milan-Fiorentina, infortunio dell’ultima ora: problema al costato

Manca sempre meno al match tra Milan e Fiorentina, sfida valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a conquistare i tre punti dopo lo scialbo pareggio nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. L’obiettivo, per i rossoneri, è quello di provare a rimanere incollati al Napoli di Spalletti, uscito vittorioso anche contro l’Udinese nella partita di ieri per 3-2.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, però, come comunicato dagli inviati di Dazn, un calciatore della Fiorentina, che sarebbe dovuto partire titolare, è stato costretto a dare forfait.

Milan-Fiorentina, infortunio, Bonaventura

Il giocatore in questione è Giacomo Bonaventura, uno dei tanti ex di turno. Il centrocampista, infatti, non partirà dal 1′ minuto a causa di una botta al costato subita nell’ultimo match contro la Salernitana.

L’ex Milan, infatti, ha provato a riscaldarsi con il resto dei compagni, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa del forte dolore. Al suo posto giocherà l’ex Verona Antonin Barak.