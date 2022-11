Milan-Fiorentina, Pioli ha deciso: cambia la difesa!

Ultima partita del 2022 per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio di Cremona. Per farlo il tecnico rossonero sceglierà i migliori a disposizione per chiudere al meglio questa prima fase del campionato. I rossoneri sono al momento a 11 punti dal Napoli capolista.

Rientrano gli squalificati Theo Hernandez e Giroud e torna Rafael Leao dal primo minuto. Confermata la titolarità di Thiaw, secondo Sky Sport.

Thiaw Milan Fiorentina

Milan-Fiorentina, Pioli sceglie Thiaw

Tatarusanu tra i pali, in difesa rientrano Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra. Thiaw e Tomori saranno i due centrali titolari. A centrocampo la coppia indissolubile Tonali-Bennacer. Davanti torna dal 1′ Giroud e Leao rientra sulla trequarti.

Trequarti completata da Brahim Diaz a destra e da Krunic al centro, De Ketelaere partirà ancora una volta dalla panchina.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Herandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amarabat; Ikonè, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.