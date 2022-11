Milan-Fiorentina, Pioli studia un cambio in difesa: le ultime

Ultime ore di vigilia per il Milan di Pioli che staserà se la vedrà contro la Fiorentina in quel di San Siro che anche questa sera sarà pieno di tifosi rossoneri accorsi per supportare il Milan nell’ultimo match del 2022 anno del definitivo ritorno del Milan ad altissimi livelli sia italiani che europei.

Questa sera Pioli se la vedrà contro il suo passato ed è obbligato a vincere per non lasciar andare il Napoli completamente in fuga in testa al campionato e per fare ciò il mister emiliano ha bisogno del miglior 11 possibile.

Non c’erano grandi dubbi riguardo la formazione del Milan, che nelle scorse ore però sembrerebbe aver subito un cambiamento nella zona centrale della difesa.

Milan Pioli Fiorentina

Nell’11 titolare infatti pare che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarà Simon Kjaer, convocato anche dalla Danimarca per il mondiale del Qatar, e al suo posto farà il suo esordio casalingo da titolare Malick Thiaw fresco di presenza dal primo minuto contro la Cremonese.

Per il resto pochi dubbi per il tecnico campione d’Italia con tutto l’11 definito e con solo l’altro dubbio Krunic- De Ketelaere da risolvere.

Andrea Mariotti