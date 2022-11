Milan-Fiorentina, le probabili scelte di Pioli: ballottaggio sulla trequarti

Domenica alle 18:00 il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro. L’ultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale in Qatar, che sospenderà il campionato per almeno due mesi.

Milan, la probabile formazione

Il Milan si schiererà con il suo consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu a difendere la porta rossonera. In difesa riconfermati gli uomini di Cremona con Theo Hernandez che ha scontato la squalifica e si posizionerà al posto di Fodé Ballo-Touré. A centrocampo la coppia degli insostituibili ovvero Ismael Bennacer e Sandro Tonali, con Brahim Diaz che dovrebbe essere ancora preferito a Charles De Ketelaere. A destra infortunio per Junior Messias che dovrebbe essere sostituito da Rade Krunic. A sinistra Rafael Leao e punta ritorna Olivier Giroud.

Milan Probabile Formazione

Fiorentina, la probabile formazione

Stesso modulo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che tra i pali schiera Pietro Terracciano. Dodò e Biraghi sulle corsie laterali con Milenkovic e Igor coppia di centrali. A centrocampo spazio per Alfred Duncan e Sofyan Amrabat. Jack Bonaventura, il grande ex della gara, schierato titolare da trequartista e, insieme a Jonathan Ikoné e Christian Kouamé supporterà Luka Jovic, unica punta.