Milan-Fiorentina, un altro ko per Italiano: cambio immediato

Sta andando in scena in questi istanti la sfida tra Milan e Fiorentina, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

Gli uomini di Stefano Pioli sono partiti subito fortissimo e si sono portati in vantaggio dopo un solo minuto di gioco grazie alla rete di Rafael Leao, che poco prima era stato premiato come giocatore del mese di ottobre. Fondamentale per la rete del portoghese è stata la sponda del solito Olivier Giroud.

Dunque partita subito in salita per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, non solo si è ritrovato subito sotto di un gol, ma è stato anche costretto ad effettuare un cambio a causa di un infortunio accusato da Dodò.

Il terzino brasiliano, infatti, ha accusato un problema al flessore della coscia destra dopo uno scatto con Leao. Al suo posto è entrato Lorenzo Venuti.

Ennesimo episodio sfortunato per la Viola che, nel riscaldamento prima del match, aveva perso, sempre per infortunio, anche l’ex di turno Giacomo Bonaventura.