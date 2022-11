Ibrahimovic, dal campo alla tv: sarà conduttore di “Striscia la Notizia”

Dopo l’esperienza a Sanremo di due anni fa, Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo protagonista in televisione.

Tramite i propri canali social, Striscia la Notizia, programma in onda su Canale 5, ha annunciato il fuoriclasse svedese come super ospite d’eccezione.

Ibrahimovic svolgerà il ruolo di co-conduttore nella puntata di lunedì prossimo. Insieme a lui al tavolo ci saranno Sergio Frisca e Roberto Lipari.

Ibrahimovic Striscia La Notizia

Come ribadito in precedenza, non è la prima volta che vediamo Ibrahimovic comparire in televisione. Già i siparietti del Festival di Sanremo insieme a Fiorello e Amadeus erano stati molto graditi dal pubblico.

I tifosi rossoneri potranno osservarlo in una veste del tutto speciale lunedì 21 novembre, alle ore 20.35 sul canale 5 del digitale terrestre.

Stavolta nessun papiro in arrivo…

Nel frattempo, il rientro in campo si avvicina e la sua fame continua ad essere quella di un ragazzino. Così si era espresso sulla questione: “Ho tanta voglia. Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa”.