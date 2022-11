Milan, il CT del Belgio esalta De Ketelaere: cosa l’ha stupito nel derby con l’Inter!

Protagonista della scorsa sessione di calciomercato del Milan, Charles De Ketelaere sta vivendo un periodo altalenante in rossonero.

Dopo un avvio di stagione più che convincente, le ultime prestazioni dell’attaccante non stanno convincendo particolarmente i tifosi, che si aspettano di più dal classe 2001.

“Con De Ketelaere ci vuole pazienza, è normale avere delle difficoltà” ha detto il tecnico Stefano Pioli a riguardo, mostrando comprensione e fiducia nei confronti del giocatore belga, convocato in nazionale per il Mondiale, al via il prossimo 20 novembre.

De Ketelaere Milan Serie A

Il CT del Belgio: “Charles? Prestazione impegnativa nel derby”

In un’intervista rilasciata a Eleven Sport, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato proprio del numero 90 del Milan, esaltando la sua prestazione nel derby contro l’Inter: “Devi diventare responsabile quando entri in una squadra che ha appena vinto la Serie A. Ci sono molti ruoli che devi interpretare, sia con la palla che senza. Sono stato a Milano a vedere il debry e ho visto una prestazione molto significativa, ma anche impegnativa da parte di Charles“.

“Giocava da numero 10, era il centro della manovra del Milan – ha aggiunto – aveva tanta responsabilità in fase di non possesso. Penso ci sia tanta responsabilità in quel ruolo e quella responsabilità ha fatto di lui il giocatore che è, facendolo crescere molto più rapidamente di quello che ci si aspettava“.

Gabriella Ricci