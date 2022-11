Sei qui: Home » News » “Milan interessato a Kiwior? Non abbiamo sentito nessuno”

Intervenuto all’ANSA, Eduardo Macia, direttore sportivo dello Spezia, ha dato le ultime delucidazioni su quello che sarà il mercato dello Spezia, dedicando uno spazio anche ai giovani Kiwior e Holm, finiti nel mirino delle grandi squadre:

“Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno”.

Macia ha negato dunque questi interessamenti, ma il Milan continua segue attentamente Kiwior, difensore centrale classe 2000′ che si è messo in mostra con la squadra ligure. La sua valutazione è alta, ma i presupposti per diventare un grande centrale ci sono tutti. A confermarlo tempo fa fu lo stesso Robert Lewandoski, suo compagno di Nazionale nella Polonia, che disse: “L’ho notato nel riscaldamento prima della partita e mi sono chiesto chi fosse. Poi l’ho visto in partita ed ho realizzato che è un giocatore straordinario. Ha un potenziale enorme”.

L’area scouting dei rossoneri continuerà ad osservarlo, ma al momento il Diavolo continua a godersi Tomori e Kalulu, in attesa di vedere con più continuità Malick Thiaw. L’ex Schalke 04, nei minuti concessi da mister Pioli, ha dato buone sensazioni e gli verrà di conseguenza concesso sicuramente più minutaggio dopo i Mondiali.