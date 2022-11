Milan, l’attaccante italiano svela: “Ibrahimovic è il mio idolo”

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Ajax e della Nazionale Italiana U21, è stato intervistato ai microfoni di Sportweek. L’ex Pisa e Palermo, che in passato era finito proprio nel mirino della dirigenza del Milan, ha confermato ancora una volta la sua ammirazione nei confronti di Zlatan Ibrahimovic:

“Quella dell’Ajax è una maglia unica, con un peso specifico enorme, che merita rispetto e dedizione, vestita da grandissimi campioni, tra cui anche il mio idolo Ibrahimovic. Quando ero piccolo guardavo e riguardavo i suoi video e anche adesso, a volte, mi capita di farlo prima delle partite. È il mio modello, la mia più grande fonte d’ispirazione”.

Lucca

Il calciatore originario di Moncalieri è stato il primo italiano a vestire la maglia dell’Ajax: fin qui ha collezionato 2 gol in 7 presenze con la prima squadra olandese, mentre sono 4 i gol segnati in 4 presenze con la Primavera. Del suo talento si discusse molto durante lo scorso anno, quando finì nel mirino di diverse squadre italiane come Juve, Inter, Milan e Napoli. La speranza è quella di vedere il giovane un giorno al centro dell’attacco della Nazionale azzurra.