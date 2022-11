Calciomercato Milan, la nuova punta dipende da Leao: la situazione

La prossima sessione di mercato sarà una delle più importanti per il Milan che dovrà necessariamente rinforzarsi per tentare il recupero sul Napoli e per provare ad andare il più avanti possibile in Champions League.

La dirigenza dovrà quindi operare al meglio per fornire a Stefano Pioli dei nuovi giocatori in grado di far fare al Milan quel salto di qualità definitivo per competere su tutti i fronti in cui sono coinvolti i rossoneri.

Il ruolo che ha maggiormente bisogno di esser rinforzato è quello della punta centrale che non ha mai offerto una vera e propria alternativa a Olivier Giroud che si è caricato l’attacco rossonero sulle spalle e lo sta trascinando a suon di gol.

Milan Giroud Calciomercato

Per sostituire, o alternare, il francese il Milan starebbe pensando ad Armando Broja e a Noah Okafor, già visto a San Siro con la maglia del Salisburgo.

La Gazzetta dello Sport riporta infatti che i due sopracitati sono i primi nomi sul taccuino di Maldini e Massara, che vorrebbero raggiungere un accordo già a gennaio ma che tenteranno l’affondo nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Il nodo della questione sembra essere Rafael Leao.

Questo perché con l’eventuale rinnovo contrattuale del portoghese il budget sarebbe inferiore mentre con la possibile cessione di Rafa già a giugno o comunque nel mercato estivo il Milan avrebbe delle cifre nettamente maggiori da poter spendere.

Andrea Mariotti