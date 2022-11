Il papà di Leao: “Rafa ama l’Italia, in Serie A è il migliore”, poi il commento sul rinnovo

In una recente intervista a Record, il papà di Leao ha parlato proprio di suo figlio dicendo che in Italia sta molto bene e che non ha dubbi sul fatto che Rafa sia il calciatore più forte della Serie A.

Inoltre, il padre del talento portoghese ha parlato anche del rinnovo contrattuale di Rafa con il Milan. Per scoprirne di più, però, vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate.

Milan Leao Rinnovo

Le parole del papà di Leao

“Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente perché è il migliore“.

“Il rinnovo di Rafa dipende dalla risoluzione definitiva del contenzioso con lo Sporting? Ci stiamo lavorando. Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Real Madrid o Barcellona”.

Vedremo, dunque, come si evolverà la vicenda relativa al rinnovo di Leao con il Milan. Le prossime settimane saranno decisive e chissà che all’inizio del 2023 i rossoneri non riescano finalmente a blindare il proprio pupillo.

Nicola Morisco