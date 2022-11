Maignan verso il recupero, grande gesto del portiere rossonero: le ultime

Si avvicina il rientro in campo di Mike Maignan. Dopo la mancata convocazione al Mondiale in Qatar, il portiere francese adesso è pronto a tornare e ha fatto sapere al Milan di essere pronto anche ad accorciare i tempi di recupero.

L’estremo difensore ha quasi recuperato dal problema muscolare al polpaccio che l’ha tenuto lontano dal campo per molto tempo, ma secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna Maignan si è prefissato un obiettivo ben chiaro.

Milan Maignan

Maignan rinuncia alle vacanze

Mike Maignan, infatti, ha deciso di accorciarsi le vacanze per recuperare al meglio dall’infortunio e riprendere gli allenamenti con la squadra a Milanello il prossimo 2 dicembre.

L’obiettivo di Maignan ovviamente è quello di rimettersi subito in forma ed essere a disposizione di Stefano Pioli per la prima partita del 2023, dove ricordiamo che il Milan andrà in trasferta a Salerno contro la Salernitana. Vedremo, dunque, come si evolverà la situazione e sopratutto se Maignan tornerà a difendere la porta del Milan oppure no a gennaio.

Nicola Morisco