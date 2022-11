Lista Champions Milan, il “caso” Maignan: ci sarà contro il Tottenham?

Nonostante manchino ancora diversi mesi agli ottavi di finale contro il Tottenham, in casa Milan si inizia già ragionare in merito alla lista da presentare per la fase ad eliminazione diretta della Champions League.

In questo momento è ancora presto per dire se mister Pioli avrà intenzione di effettuare qualche cambio (ne avrà 3 a disposizione) rispetto all’elenco proposto per la fase a gironi. L’unica certezza, però, riguarda il ritorno di Mike Maignan.

Milan, Maignan torna nella Lista Champions: ci sarà con il Tottenham

Il portiere rossonero, infatti, era stato sostituito, nel corso della competizione, da Tatarusanu, a seguito dell’infortunio al polpaccio rimediato con la Francia. In quell’occasione il Diavolo ha applicato l’articolo del regolamento Uefa che consente la sostituzione di uno o più portieri che hanno subito un infortunio con una prognosi di almeno 30 giorni.

Nelle ultime ore, però, molti tifosi del Milan si sono chiesti se il reinserimento dell’estremo difensore francese andasse a discapito di uno dei tre slot a disposizione di mister Pioli. Non sarà così.

Infatti, i rossoneri potranno usufruire dello stesso articolo applicato nel corso della fase a gironi per reintegrare l’ex Lille senza andare ad intaccare gli slot a disposizione.