Milan scatenato, non solo Ziyech: un altro attaccante per gennaio

Il Milan ha le idee chiare: sfruttare il mercato di gennaio per rafforzare una squadra che ha intenzione di ripartire subito alla grande al ritorno in campo, post Mondiali.

Dopo la vittoria del tricolore nella scorsa stagione, i rossoneri hanno intenzione di continuare a impinguare la propria bacheca.

Inizio di stagione abbastanza buono, con qualche rischio in Champions League e un cammino in campionato lineare, a prescindere da un Napoli scatenato e in fuga solitaria.

Il tempo per recuperare c’è, però, per i campioni d’Italia e anche la voglia di andare avanti in Champions è piuttosto alta.

Per farlo, dunque, sarebbe importante per i rossoneri riuscire a portare a Milano qualche ottimo elemento, subito, durante il mercato di riparazione.

Il Milan pensa ad Okafor già a gennaio

La simpatia del Milan per Hakim Ziyech è ormai cosa nota, ma la dirigenza rossonera ha anche un altro obiettivo, sempre per quel che riguarda il reparto offensivo.

Infatti, piace tanto Okafor e l’idea è quella di provare l’affondo a gennaio. Come riporta la BBC, il Milan fa sul serio, vuole il classe 2000 in forza al Salisburgo.