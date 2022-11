Sei qui: Home » News » Il Milan studia il colpo a parametro zero: può arrivare dal Chelsea!

Questa sera contro il Salisburgo il Milan si giocherà l’accesso agli ottavi di Champions League. Ai rossoneri, forti del punto di vantaggio sugli austriaci, basterà anche solo un pareggio per tagliare il traguardo.

Questa sera il duo di centrocampo sarà ancora formato, con ogni probabilità, da Bennacer e Tonali, anche se è emerso come manchi un’alternativa di assoluto livello ai due titolari.

Il Milan vuole Jorginho, ma c’è un problema

Stando a quanto filtra dalla Spagna – in particolare da Sport – il Barcellona sarebbe fortemente interessata a Jorginho, centrocampista della Nazionale e in scadenza con il Chelsea a giugno 2023.

FOTO: Getty – Jorginho Chelsea

A sorpresa, tuttavia, nella trattativa potrebbe inserirsi anche il Milan, che avrebbe fiutato l’affare e potrebbe mettere sotto contratto l’ex Napoli a parametro zero.

A Relevo, tuttavia, l’agente di Jorginho ha dichiarato di “non aver mai incontrato Mateu Alemany” (ds del Barcellona ndr). e come la loro unica prorità sia il rinnovo con il Chelsea.

La stagione in ogni caso è ancora lunga, e chissà che il Milan non possa inserire nel proprio organico un giocatore di esperienza come Jorginho.