Pazza idea di mercato, Pellegatti: “Prenderei Rabiot in scadenza dalla Juve!”

Con il Mondiale in corso e i club in attesa di preparare il ritorno in campo a gennaio, il pensiero va al calciomercato, anche in casa Milan.

A tal proposito, Carlo Pellegatti, noto ed esperto giornalista di fede rossonera, ha parlato del possibile mercato del Milan e di una pazza idea con la quale i rossoneri potrebbero rafforzare il centrocampo.

In un video su YouTube, Pellegatti ha provato a dare un consiglio a Maldini e Massara, parlando di Adrien Rabiot.

Le parole

Getty Images, Rabiot, Francia, Juventus, Milan

“Guardando la Francia ho avuto una pazza idea per il centrocampo del Milan. Non sono mai stato un estimatore di Rabiot, ma è un ragazzo che può giocare in più ruoli. In mediana, per dare ricambio a Tonali e Bennacer, da 10 come piace a Pioli. È nel pieno della maturità, ha fisico, è alto“, dice Pellegatti.

“Mi potreste dire che Rabiot costa. È vero, ma se gli si fa un contratto di due anni a 7/8 milioni a stagione, con il Decreto Crescita ti viene a costare 10/11 milioni. Una cifra che spenderei per risolvere il centrocampo. E poi per una volta sarebbe il Milan a prendere qualche giocatore dalle rivali dirette“, conclude il giornalista.