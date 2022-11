Milan, perchè passare il turno è fondamentale: c’entra anche Leao!

Il Milan questa sera ha la scontro decisivo per il passaggio del turno in Champions League. I rossoneri mancano il passaggio agli ottavi dal 2014, quando l’allora Milan allenato da Clarence Seedorf, uscì contro l’Atletico di Simeone poi futuro finalista di quell’edizione. Vincere con il Salisburgo non solo sarà fondamentale per il futuro del Milan, ma anche per la questione rinnovo di Leao.

20 milioni per il futuro, anche di Leao

Il passaggio del turno porta 20 milioni nelle casse rossonere, 20 milioni per risolvere anche il nodo che lega Leao allo Sporting Lisbona. A tal proposito sull’asso portoghese anche Stefano Pioli si è esposto in conferenza stampa: “L’ho visto bene, sorridente e concentrato. Abbiamo analizzato velocemente la partita, perché era facile. Se si aspettano di trovare lo stesso Milan di martedì resteranno delusi. Sta bene come sta bene tutta la squadra. Non ho bisogno di cose particolari per accentuare attenzione o spirito. La partita è già importante, ma è un privilegio vivere queste vigilie e queste pressioni”.