Milan-Fiorentina: Pioli lascia San Siro in lacrime e torna a Parma

Il Milan ha concluso il suo 2022 nel migliore dei modi. Quest’oggi, infatti, è arrivata una vittoria importantissima a San Siro contro l’ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I rossoneri hanno vinto per 2-1 grazie ad una rete di Leao al secondo minuto e ad un autogol di Milenkovic nel finale di gara. Adesso gli uomini di Stefano Pioli sono secondi in classifica a 33 punti e a meno 8 dalla capolista Napoli.

Pioli Milan Fiorentina

Pioli salta la conferenza stampa

Tuttavia, però, al termina della partita ci si aspettava la classica conferenza stampa ed intervista post gara da parte di mister Pioli. Così non è stato.

Nelle ultime ore, infatti, Il Corriere Della Sera ha rivelato cosa c’è dietro questa scelta da parte di Pioli e ovviamente del perché in conferenza stampa si è presentato Paolo Maldini e non lui.

È stato rivelato che, subito dopo il fischio finale di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha lasciato di corsa San Siro in lacrime ed è partito per Parma per motivi strettamente personali. Non sappiamo ancora cosa sia accaduto con certezza, ma tutto il club si è stretto attorno al tecnico.

Nicola Morisco