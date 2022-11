Milan, Pioli può sorridere: recupero importante in vista del Salisburgo!

Il Milan sta preparando la partita di stasera contro il Salisburgo: un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale. Stefano Pioli recupera un uomo, Sergino Dest, ma deve ancora misurarsi con l’emergenza a causa dei tanti assenti. Ci sono da smaltire le scorie per la sconfitta in campionato contro il Torino, ma anche la consapevolezza che il fattore campo avrà il suo peso contro una squadra che sarà però accompagnata da tantissimi tifosi per tentare la storica impresa a San Siro.

Dest Milan recupero

Recupero importante per Pioli

il Milan deve registrare tanti assenti anche per stasera, a cominciare dal portiere Maignan. Poi Calabria, Florenzi e Saelemaekers. Non sono in lista Uefa Vranckx , Adli, Bakayoko e Thiaw, così come Ibrahimovic, che è infortunato e tornerà a gennaio. Dest rappresenta un recupero importante per Pioli che aumenta così le alternative sulle fasce.

I convocati di questa sera:

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Jungdal

Difensori: Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Kjaer, Dest, Ballo-Toure

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Pobega, Krunic, Brahim, De Ketelaere, Messias

Attaccanti: Leao, Giroud, Rebic, Origi.