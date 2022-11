Milan, prosegue il recupero di Maignan: c’è la data del rientro

Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese, reduce da una vittoria per 4 a 1 contro l’Australia in cui Olivier Giroud con una doppietta ha raggiunto Tierry Henry come miglior marcatore della storia dei Galletti, è alle prese con la riabilitazione dall’infortunio che gli ha privato di poter giocare i suoi primi mondiali da titolare.

Infatti il portiere ex Lille dal 23 settembre è ai box a causa di una lesione al polpaccio.

Milan – Data del rientro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere francese tornerà a Milanello in anticipo per poter recuperare dall’infortunio e per poter tornare a giocare con la maglia rossonera il prima possibile.

Milan recupero Maignan

Il suo ritorno in campo infatti è atteso già a gennaio per le amichevoli prestigiose contro Arsenal e Liverpool a Dubai.

Milan – Rientro ufficiale di Maignan

Mike Maignan, in caso di nessuna ricaduta, dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli già per la prima partita ufficiale del 2023 contro la Salernitana tornando a difendere i pali del Milan.

Giacomo Pio Impastato