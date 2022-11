In attesa dei rientri, il Milan lavora sul mercato: due giocatori pronti a partire

Il 2023 è ormai alle porte e il Milan si appresta a cominciare una nuova stagione. C’è ovviamente grande attesa per rivedere in campo tutti gli infortunati che ha avuto Stefano Pioli in questa prima parte di campionato.

Da Maignan a Calabria, senza dimenticare Florenzi e Saelemaekers, fino ovviamente ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, inoltre, avranno al 100% anche Simon Kjaer che ha giocato soltanto 9 partite, totalizzando 623 minuti complessivi. E ovviamente Pioli assieme a tutto l’ambiente si augurano di avere al top della condizione Charles De Ketelaere.

Adli Milan Lazetic

Si lavora in uscita, in due pronti a partire

Nell’edizione odierna, però, TuttoSport ha spiegato che il Milan è al lavoro sul mercato, in particolare quello riguardanti le uscite. Sarebbero due, infatti, i giocatori pronti ad essere ceduti.

I nomi in questione sono quelli di Adli e Lazetic. Il primo, arrivato con grandi aspettative in estate, ha deluso e non poco. Maldini e Massara potrebbero metterlo sul mercato e valutare seriamente l’ipotesi di cederlo. Stesso discorso per l’attaccante della primavera, anche se al momento non c’è ancora nulla di concreto.

