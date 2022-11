Milan-Salisburgo, possibile sorpresa nella trequarti: l’idea di Pioli

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Salisburgo, che si terrà domani sera alle 21:00 allo stadio di San Siro. Gara decisiva per il passaggio di turno di una delle due squadre, che potrebbero seguire il Chelsea agli ottavi di finale di questa Champions League.

-1 al Salisburgo, probabile formazione Milan

Tra i pali, con l’ormai risaputa assenza di Mike Maignan, ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, confermato nonostante non sia stato lucidissimo nelle ultime uscite. Sulla corsia di destra ancora Pierre Kalulu, sul fronte opposto, ovviamente, Theo Hernandez.

Ante Rebic, Milan

Simon Kjaer potrebbe partire dal 1′ a discapito di Matteo Gabbia, tra i peggiori in una prestazione non sufficiente di squadra contro il Torino. Al suo fianco Fikayo Tomori. Ritorna anche Ismael Bennacer, che contro i granata aveva riposato, insieme a Sandro Tonali.

Milan-Salisburgo, possibile sorpresa sulla trequarti

Sulla trequarti potrebbe essere riproposto Ante Rebic come ala di destra, con Junior Messias in panchina. A sinistra il fuorviante Rafael Leao, mentre al centro Rade Krunic potrebbe scalpitare sia su Brahim Diaz che su Charles De Ketelaere. Lo riporta Peppe Di Stefano di Sky Sport. Come punta agirà Olivier Giroud.

Vittorio Assenza