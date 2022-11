Milan-Spezia, polemiche contro Fabbri: “Gara condizionata”

Ieri sera il Milan è tornato alla vittoria in Serie A nel match contro lo Spezia a San Siro. 2-1 dei rossoneri con i due gol siglati da Theo Hernandez e Olivier Giroud, intervallati dal pareggio di Daniel Maldini, ex della gara, che ha contenuto tutta la sua gioia per la rete.

Milan Spezia Arbitraggio

Milan-Spezia, l’arbitraggio che scatena le polemiche

Ha fatto discutere, e non poco, la gestione del direttore di gara Michael Fabbri, che non è riuscito a mantenere un metro di valutazione adatto a tutta la gara, mostrandosi a volte troppo severo, come nel caso del giallo a Sandro Tonali nel finale, a volte troppo buono, come nel caso di Holm al 30′. Anche la Gazzetta dello Sport ha scritto due parole in merito:

“Ingenuo Giroud, ma la prima ammonizione non c’era”

“Lunghissimo check con Banti al 21′ sul gol di Theo Hernandez, oltre cinque minuti nella Var Room per valutare che il francese, sul lancio di Bennacer, è tenuto in gioco da Kiwior al centro dell’area. Al 30′ fallo tattico di Holm su Diaz, Fabbri grazia lo svedese che meritava il cartellino giallo. Dopo on field review, annullato al 65′ il gol di Tonali per un fallo di Tomori su Nzola a inizio azione. Ingenuo Giroud, espulso dopo il gol per essersi tolto la maglia: ma la prima ammonizione non c’era. Troppo severo il giallo a Tonali nel finale”.

Secondo la Rosea, la gara sarebbe stata condizionata dalle scelte della terna arbitrale.