Milan-Spezia, Pioli prepara il cambio a centrocampo: le ultime

Dopo il successo in Champions League contro il Salisburgo, il Milan prepara la prossima gara di campionato, quello di sabato sera contro lo Spezia.

Raggiunti gli ottavi, infatti, i rossoneri possono tornare a focalizzarsi solo sul campionato dove, nelle ultime gare prima della lunga sosta per il Mondiale, servirà il massimo impegno per non compromettere quanto di buono fatto finora.

Per la gara, visibile su Dazn e Sky, e valevole per la tredicesima giornata di Serie A, mister Stefano Pioli, come riporta la redazione di calciomercato.com, potrebbe decidere di schierare questa formazione:

(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Vranckx, Leao; Origi

Vranckx Milan Formazione

Vranckx verso una maglia da titolare? La scelta di Pioli

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso pare che ci siano ancora pochi dubbi a riguardo.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, infatti, nell’undici titolare pensato da Pioli per la gara di sabato sera a centrocampo Aster Vranckx potrebbe essere mandato in campo dal 1′.

Per il giocatore, che per ora ha totalizzato solo 30 minuti dal suo approdo a Milano nella scorsa estate, quella del weekend potrebbe rappresentare un’occasione non da poco per guadagnarsi l’attenzione del tecnico e della società, oltre che quella dei tifosi.

Gabriella Ricci