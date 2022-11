Sei qui: Home » Copertina » Milan-Spezia, le probabili formazioni: spunta un ballottaggio per Pioli

Dopo la grande gioia di mercoledì sera, dove il Milan, per la prima volta dopo 9 anni, è riuscito a qualificarsi agli ottavi di Champions League, torna il campionato di Serie A.

Domani, 5 novembre, il Milan giocherà a San Siro, e incontrerà lo Spezia. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 e i rossoneri in vista di Atalanta-Napoli, possono provare ad accorciare le distanze con le due squadre che lo tengono distante dalla vetta.

Da Milanello, arrivano le prime indiscrezioni sulle probabili decisioni di mister Pioli, che oggi non parlerà in conferenza stampa prima della partita.

Milan Spezia probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Spezia

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, Pioli avrebbe pensato di schierare in attacco Origi, che potrebbe vincere un eventuale ballottaggio contro Giroud per una maglia da titolare.

In difesa dovrebbe esserci ancora una volta spazio per Gabbia. A centrocampo dovrebbe confermarsi la coppia Bennacer-Tonali, mentre a destra dovrebbe tornare Messias.

Per quanto riguarda la trequarti il ballottaggio dovrebbe essere tra Brahim Diaz e De Ketelaere, ma nelle prossime ore arriveranno sicuramente aggiornamenti.

Tatiana Digirolamo