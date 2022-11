Milan-Spezia, spunta il curioso dato sull’espulsione di Giroud

Risolto all’89’ con una prodezza del solito Olivier Giroud, il match di ieri sera tra Milan e Spezia ha tenuto i tifosi rossoneri col fiato sospeso fino all’ultimo.

Dopo la vittoria del Napoli capolista sull’Atalanta, la squadra di mister Stefano Pioli si piazza così al secondo posto in classifica, lontana 6 punti dagli azzurri nella terzultima giornata di campionato prima della lunga sosta per il Mondiale.

Di Theo Hernandez invece, che salterà la gara contro la Cremonese, il gol al 21′ che ha aperto le marcature in una partita molto sofferta dopo il poker calato al Salisburgo in Champions League.

Milan Spezia Giroud

Giroud, non succedeva dal 2014: la statistica

Sempre più imprescindibile tra le fila rossonere, l’attaccante del Milan Giroud si è dimostrato ancora una volta un punto fermo per il tecnico, che deve ad una prodezza del francese la vittoria di ieri sera.

Ammonito per aver tolto la maglia dopo l’esultanza per la sua rete, il centravanti è stato espulso per doppio giallo.

Si tratta della prima espulsione in assoluto dal suo approdo a Milano, ma anche, come riporta TUTTOmercatoWEB.com, del primo rosso dal lontano 2014: in quell’occasione, il secondo giallo lo ebbe durante il match tra Arsenal e QPR.

Gabriella Ricci