Milan-Spezia, ultime di formazione: Pioli cambia a centrocampo!

Pioli in questa stagione non ha mai riproposto la stessa formazione per due turni di fila, tradizione che verrà rispettata anche contro lo Spezia.

Il tecnico rossonero non riproporrà gli undici che hanno affrontato il Salisburgo: dal primo minuto si rivedrà Brahim, in difesa Gabbia farà rifiatare Kjaer mentre davanti giocherà Origi, con Giroud pronto a subentrare in caso di necessità.

Novità a centrocampo: out Tonali, dentro Krunic

Assenza a sorpresa a centrocampo: secondo la Gazzetta dello Sport, Tonali partirà dalla panchina. Sarà Krunic ad affiancare Bennacer.

Krunic Tonali Milan

Milan-Spezia, probabile formazione

MILAN (4231): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Origi

Non sarà una partita da sottovalutare, anzi. Il Milan dovrà rifarsi dopo il k.o. di Torino e stasera con un San Siro sold out non si potrà sbagliare.

Come non dimenticarsi poi la sfida dell’anno scorso. Con quel successo, lo Spezia è arrivata a due vittorie su quattro partite giocate in Serie A contro il Milan, bilancio altissimo.