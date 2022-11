Milan, Tonali: “Giocheremo senza paura, siamo maturi. Torino? Vi spiego com’è andata”

Vigilia di Champions League per il Milan che si prepara ad affrontare il Salisburgo nell’ultima gara del girone.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di staccare il pass per la qualificazione agli ottavi di Champions League e ci proveranno davanti alla bolgia di San Siro.

In conferenza stampa, oltre al tecnico Stefano Pioli, è intervenuto anche Sandro Tonali.

Tonali Milan Salisburgo conferenza Champions League

Conferenza stampa Tonali

CRESCITA – “Credo che il nostro sia un percorso che stiamo meritando, rispecchia quello che siamo e quello che stiamo facendo. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e ora siamo qui. Questa partita ci darà la possibilità di raggiungere il primo obiettivo della nostra stagione“.

SUL SALISBURGO – “Credo che prima di questa partita non bisogna avere paura, è un partita importante e allo stesso tempo sappiamo che squadra è il Salisburgo. Abbiamo lavorato molto su di loro in settimana. La paura va messa da parte in questo momento, serve lucidità. Bisogna affrontare la partita come noi sappiamo fare“.

RINNOVO PIOLI – “Abbiamo fatto i complimenti al mister per il rinnovo, se li merita. Dobbiamo fare soltanto una cosa domani: non bisogna scendere in campo pensando che possiamo pareggiare. Bisogna capire che la partita è da vincere, non c’è altro risultato“.

SCONFITTA TORINO – “Torino? La stagione è lunga e ci sono tanti impegni ravvicinati, può capitare di avere una partita storta. Non abbiamo saputo gestire la partita soprattutto dopo il primo gol. Sappiamo reagire alle sconfitte e lo abbiamo dimostrato dopo la partita persa con il Napoli. Domani bisogna scendere in campo cancellando quanto accaduto domenica sera“.

PASSAGGIO TURNO – “Credo di non essere l’unico che sogna una notte così domani. Tutti sappiamo cosa vuol dire passare un turno perché l’anno scorso non ci siamo riusciti. Giocheremo con tanta voglia ed emozioni per raggiungere a tutti i costi questo obiettivo“.

SU LEAO – “Leao? Sta bene e non va basato su una singola partita, anche oggi era molto sereno e non ha nessun tipo di problema. Notte preferita di Champions? Escludendo le finali, Milan-Manchester United finita 3-0 per noi a San Siro“.

LA REAZIONE – “Delle volte con così poco tempo per preparare una partita è sempre meglio guardare al prossimo incontro, non abbiamo dedicato la maggior parte del tempo a parlare della sconfitta di Torino. Lo facciamo sempre ogni settimana, aldilà del risultato“.