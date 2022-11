Milan-Tottenham, Bentancur accende la sfida: “Devono fare attenzione!”

Intervistato a Tuttosport, l’ex bianconero Rodrigo Bentancur non solo ha parlato della Premier League e della Juventus, ma ha voluto commentare anche il sorteggio di Champions League per il suo Tottenham.

Il 14 febbraio 2023 sfiderà proprio il Milan a San Siro in una sfida che non potrà che fargli tornare in mente i suoi anni in Italia. Il ritorno invece si giocherà quasi un mese dopo, l’8 marzo 2023 a Londra.

Diventato un perno nel centrocampo di Conte, l’ex Juventus ha voluto lanciare un messaggio ai rossoneri.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Bentancur Milan Tottenham

“Il Milan dovrà fare attenzione”, Bentancur avverte!

“Ai sorteggi abbiamo beccato il Milan. Sarà una sfida in cui i protagonisti sono due grandi club che vogliono tornare a livelli d’eccellenza. Secondo me la partita si deciderà a centrocampo, i rossoneri lì hanno giocatori meravigliosi. Ma il tema della seconde palle in Europa è fondamentale. E poi i rossoneri facciano attenzione al nostro reparto avanzato. Kane, Son e Kulusevski, che ora ha recuperato, possono risolvere le partite in ogni istante“.